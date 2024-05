MotoGP: Martin domina la Sprint di Le Mans, ritiro per Bagnaia

Tris spagnolo nella Gara Sprint di Le Mans. Dominio assoluto per Jorge Martin, che dopo aver conquistato la pole position in mattinata, conquista anche i primi 12 punti del weekend e allunga in vetta al mondiale complice il ritiro di Pecco Bagnaia per problemi tecnici alla sua Ducati.

Alle spalle di Martin ci sono Marc Marquez – scattato dalla tredicesima posizione e secondo al traguardo – e Maverick Viñales. Quarto Enea Bastianini, scivolato a 4 giri dalla fine Marco Bezzecchi mentre si trovava in seconda piazza. Domani alle 14 in programma la gara.