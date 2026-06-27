MOTOGP MotoGp, Martin in pole ad Assen dopo quasi un anno Dominio Aprilia in Olanda: le prime quattro moto sono sue. Lontano Marquez

MotoGp, Martin in pole ad Assen dopo quasi un anno.

Dominio Aprilia nelle qualifiche del gran premio di Assen della MotoGp. Jorge Martin torna in pole position dopo quasi due anni, davanti ad Ai Ogura e a Marco Bezzecchi, che si deve riscattare dopo il disastro dello scorso weekend. Mai la casa di Noale si era presa l'intera prima fila di un gran premio della classe regina. Quarta è un'altra Aprilia, quella di Fernandez, davanti a Bagnaia, Di Giannantonio e Marc Marquez. Alle 15 la gara sprint.

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