MotoGp, Martin torna Martinator e si prende la pole in Austria

Martinator è tornato e non ci sta. In Austria, Jorge Martin si prende la pole position con un giro da record, facendo segnare il primato della pista e battendo Marc Marquez di soli 15 millesimi. Proprio nello scorso weekend il campione del mondo ha raggiunto il connazionale in testa alla classifica del Mondiale di MotoGp, che sta anche accusando dei problemi agli avambracci e potrebbe essere in odore di intervento chirurgico. Nonostante ciò, la ripresa è stata immediata e lo spagnolo ha fatto capire di non voler mollare.

Alle spalle dei due fulmini ce n'è un terzo, quasi altrettanto veloce a Spielberg: Pedro Acosta, a 71 millesimi. Quarto è Marco Bezzecchi, staccato di due decimi e mezzo. Alle 15 il via alla gara sprint, domani la gara lunga, alle 14.







