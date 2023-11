MOTOMONDIALE MotoGP: Martin vince la Sprint Race e si porta a -14 da Bagnaia

MotoGP: Martin vince la Sprint Race e si porta a -14 da Bagnaia.

Jorge Martin non molla e resta in corsa per il titolo mondiale. Il pilota spagnolo vince la nona sprint race della stagione e accorcia su Bagnaia, che chiude quinto. Il vantaggio del campione del mondo in carica è ora di 14 punti. Martin precede Binder e Marc Marquez.

