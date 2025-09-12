MotoGP Misano: Franco Morbidelli il piu veloce nelle libere

Franco Morbidelli con la Ducati è il più veloce nelle libere. 1.31.342 il miglior tempo sul giro per il pilota del team Vr46 Racing Team. Due Fabio alle sue spalle: il francese Quartararo e Di Giannantonio. I due Marquez rispettivamente quarto, Alex, e quinto Marc. Sesto Luca Marini, ottavo Bezzecchi. Undicesimo Pecco Bagnaia, quindicesimo Enea Bastianini. Ricordiamo che sono solo tempi indicativi ma non ufficiali.

Tanta gente a Misano, grande passione e calore tra i paddock e i bilici che ospitano i piloti. Tutti a caccia di autografi e selfie con i grandi campioni della MotoGp.

Il programma prevede oggi alle 15 le pre-qualifiche. Domani mattina ore 10 le Libere2, alle 11 le qualifiche e alle 15 la gara sprint, 13 giri totali.

Domenica ore 11 gara Moto3. 12.15 gara Moto2. Alle 14 MotoGp.

Lorenzo Giardi







