Il Motomondiale correrà una seconda volta a Misano. Dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma il prossimo 19 settembre, la MotoGP tornerà sul circuito dedicato a Marco Simoncelli il 24 ottobre per un'altra gara. Questo ha deciso la Dorna dopo la cancellazione del GP di Malesia a causa delle restrizioni per l'emergenza Covid.