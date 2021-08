MOTOGP MotoGP, Misano raddoppia: si corre anche il 24 ottobre A causa della cancellazione del GP della Malesia, il circuito intitolato a Simoncelli avrà una seconda gara nel calendario del Motomondiale. Prima il GP di San Marino il 19 settembre, poi quello legato alla Regione Emilia-Romagna dal 22 al 24 ottobre.

La pandemia continua a modificare il calendario del Motomondiale. La Dorna, infatti, ha cancellato il GP della Malesia in programma il 24 ottobre a causa delle continue restrizioni dovute all'emergenza Covid. Al suo posto – nelle stesse date – si disputerà un secondo Gran Premio a Misano che, dunque, raddoppia. Dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini del prossimo 19 settembre, il circuito intitolato a Marco Simoncelli tornerà protagonista anche a fine ottobre per una seconda gara. Ancora da definire la denominazione ufficiale anche se, quasi certamente, ci sarà la presenza della Regione Emilia-Romagna il cui ruolo è stato decisivo per aderire alla proposta di Dorna Sport.

Il 24 ottobre sarà un'altra grande festa per il mondo delle due ruote. Prima appuntamento al 19 settembre quando saranno 25mila i tifosi che potranno gustarsi lo spettacolo della MotoGP e salutare il mito Valentino Rossi che chiuderà la sua gloriosa carriera al termine di questa stagione. Sarà un doppio congedo del 46 dalla “Rider's Land” per poi concentrarsi sulle ultime gare e alla nuova vita da ex pilota e soprattutto da papà. La speranza dei promotori è che – per la seconda volta di Misano – possa essere ampliato il numero degli ingressi in autodromo. Al momento, la Riviera può festeggiare per l'ennesima conquista sportiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: