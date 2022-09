GP SAN MARINO MotoGP, Morbidelli: "Puntiamo al Q2, lavoriamo sulla frenata". Pirro: "Fiducioso di fare un ulteriore step domani"

Prove libere dal gusto opposto per Franco Morbidelli e Michele Pirro. Il pilota della Yamaha, 17° in mattinata, ha chiuso 10° in FP2. "Puntiamo a entrare direttamente in Q2 - dice - stiamo lavorando per migliorare la frenata". Il ducatista, a Misano con una wild card, è stato la sorpresa di una FP1 terminata al 3° posto, nel pomeriggio invece si è classificato 18°.

