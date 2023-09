MOTOGP MotoGP, Motegi: Binder il migliore delle libere, con record della pista

MotoGP, Motegi: Binder il migliore delle libere, con record della pista.

Si corre in MotoGP per il Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Motegi il migliore delle prove libere è Brad Binder: il pilota KTM ha firmato il nuovo record della pista con 1:43.489. Ad appena 29 millesimi c'è il campione del mondo Pecco Bagnaia, in cerca di riscatto dopo la caduta in India.

Terzo Aleix Espargaro con l'Aprilia davanti alle Ducati di Jorge Martin, Marco Bezzecchi e di un sorprendente Fabio Di Giannantonio, sesto a meno di mezzo secondo da Binder.

