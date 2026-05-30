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MotoGp, Mugello: Fernandez divora la sprint, davanti a Martin e Di Giannantonio

Il pilota Trackhouse completa il sabato perfetto per l'Aprilia. Quarto Bezzecchi, quinto Marc Marquez

30 mag 2026
Foto: Trackhouse Moto GP
Foto: Trackhouse Moto GP

Dopo la pole, l'Aprilia si prende anche la gara sprint al Mugello, ma non con una Rs-Gp ufficiale, bensì con la Trackhouse di Raul Fernandez. Secondo in qualifica, lo spagnolo ha sorpreso l'accoppiata neroviola Bezzecchi-Martin, grazie alla scelta della gomma media e a una guida senza errori.

Bezzecchi, scattato dalla prima posizione, parte male e perde tantissimo tempo a duellare con Marc Marquez, precipitando in sesta e poi risalendo fino alla quarta. Davanti, Fernandez e Martin si giocano la vittoria fin da subito, mentre Fabio Di Giannantonio superava subito Marquez e Diogo Moreira girava in terza posizione. Un errore del brasiliano al terzo giro, però, gli è costato rapidamente la lotta per il podio, su cui si è inserito Di Giannantonio.

Dietro ai tre medagliati e Bezzecchi c'è Marquez, quinto, mentre Francesco Bagnaia è settimo e Pedro Acosta è solo nono. In classifica generale Bezzecchi resta al comando, con 148 punti, ma gli si avvicinano Martin (136) e Di Giannantonio (123). Quarto è Acosta, che scende a -55. Domani tocca alla gara lunga, con partenza alle 14.




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