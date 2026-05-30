MotoGp, Mugello: pole da record per Bezzecchi

È dominio Aprilia nelle qualifiche Gran premio d'Italia della MotoGp. La pole position va a Marco Bezzecchi, che registra il record della pista del Mugello in 1'43"921, mentre il suo compagno di scuderia, Jorge Martin, si prende la terza piazza e fa segnare anche il record di velocità del circuito, portando la moto fino ai 368,6 km/h. Tra di loro, un'altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, del team Trackhouse.
Dietro di loro, come prima Ducati, c'è Marc Marquez, al rientro dopo aver saltato due gran premi a causa di un infortunio subito in pista, mentre Francesco Bagnaia è sesto, davanti a Fabio Di Giannantonio. Solo decimo Pedro Acosta. Alle 15 partirà la gara sprint, domani, alle 14, la gara lunga.