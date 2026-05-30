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MotoGp, Mugello: pole da record per Bezzecchi

L'Aprila si prende tutta la prima fila, per il leader del Mondiale miglior tempo della pista. Quarto Marquez al rientro, sesto Bagnaia, solo decimo Acosta

30 mag 2026
Foto: MotoGp
Foto: MotoGp

È dominio Aprilia nelle qualifiche Gran premio d'Italia della MotoGp. La pole position va a Marco Bezzecchi, che registra il record della pista del Mugello in 1'43"921, mentre il suo compagno di scuderia, Jorge Martin, si prende la terza piazza e fa segnare anche il record di velocità del circuito, portando la moto fino ai 368,6 km/h. Tra di loro, un'altra Aprilia, quella di Raul Fernandez, del team Trackhouse.

Dietro di loro, come prima Ducati, c'è Marc Marquez, al rientro dopo aver saltato due gran premi a causa di un infortunio subito in pista, mentre Francesco Bagnaia è sesto, davanti a Fabio Di Giannantonio. Solo decimo Pedro Acosta. Alle 15 partirà la gara sprint, domani, alle 14, la gara lunga.




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