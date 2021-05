MotoGP, Mugello: pole di Quartararo, grave incidente per Dupasquier in Moto3

Fabio Quartararo ha conquistato la pole del Gran Premio d'Italia. Al Mugello, il francese della Yamaha ha fatto segnare il nuovo record della pista con il crono di 1.45.187. Alle sue spalle due Ducati: secondo posto per “Pecco” Bagnaia e terzo per Zarco. Solo diciannovesimo Valentino Rossi, ancora in difficoltà con la sua Petronas.









Circus in apprensione, però, per il gravissimo incidente occorso a Jason Dupasquier nel finale delle qualifiche di Moto3. Il 19enne svizzero, investito da Sasaki e Alcoba, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Firenze e sottoposto ad un intervento neurochirurgico.