MISANO Motogp: nel Rossi day, doppietta Ducati nelle libere

Dopo il miglior tempo della Pramac di Zarco in FP1, la Ducati si ripete in libere 2 con il miglior crono conquistato da Jack Miller. L'australiano, che ha chiuso in 1:41.305, precede il francese 31enne Johann Zarco e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Quasi inutile sottolineare che la pista, prima bagnata, poi umida è risultata un'avversaria in più per i piloti che non sono riusciti ad esprimersi al meglio nelle libere 2 di Misano. Sotto la pioggia dominio di Zarco nelle libere 1, tra l'asciutto e il bagnato meglio Miller con la sua desmosedici. Solo ottavo Pecco Bagnaia, meglio di lui hanno fatto Marini e Savadori rispettivamente sesto e settimo. Nelle retrovie anche il francese che proprio domenica potrebbe laurearsi Campione del Mondo, Fabio Quartararo sedicesimo. Poco più su i fratelli Marquez. Alex tredicesimo e Mark subito a ruota. Fa quasi impressione leggere Valentino Rossi 22esimo e Andrea Dovizioso ultimissimo in 24esima.

In Moto 2 Augusto Fernandez si conferma il più veloce, davanti a Garner e Vierge. Primo degli italiani Celestino Vietti quinto. Incredibile come l'olandese Bendsneyder sia riuscito a restare attaccato alla sua moto nonostante venisse disarcionato dalla stessa. Una sorta di rodeo per lui in questo match motore – pilota. In Moto 3 il pilota italiano Migno il più veloce, dietro di lui lo spagnolo Acosta e l'altro azzurro Surra.

Già presenti e riconoscibili i primi tifosi di Valentino Rossi, accorsi per assistere all’ultima apparizione italiana del “Dottore”. Quella che andrà in scena al Misano World Circuit sarà una grande festa per celebrarlo. Il pilota di Tavullia riceverà dalle mani del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, affiancato dal Sottosegretario allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali, un premio alla carriera per aver rappresentato l’eccellenza italiana in tanti anni di carriera e in tutto il mondo. Una ‘storia’ fatta di successi, ma anche dell’ineguagliabile capacità di alimentare fierezza in milioni di fans. ‘Vale’ ha generato orgoglio nazionale e a Misano World Circuit ciò gli sarà riconosciuto col premio come ‘Icona del Made in Italy nel mondo’, appositamente ideato dal designer Aldo Drudi.

