MotoGP: nelle libere della mattina ancora Quartararo il più veloce

È sempre il francese Quartararo a battere la concorrenza nelle libere in quello che è un vero e proprio duello con Vinales. Solo quarto Marquez preceduto da un ottimo Espargaro terzo. Franco Morbidelli è il primo degli italiani, quinto. Valentino Rossi settimo. Continua a restare nelle retrovie Dovizioso. Il pilota Ducati nelle libere di questa mattina ha ottenuto il decimo tempo. Alle 14.10 la pole che potrebbe far capire molto meglio i valori di questo gran premio di San Marino - Riviera di Rimini. Parte in testa Alex De Angelis in MotoE. Gara 1 in programma alle 16.15.