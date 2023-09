MotoGP: Nessuna frattura per Bagnaia

MotoGP: Nessuna frattura per Bagnaia.

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Francesco Bagnaia. Il team Ducati ha reso noto che Pecco "ha riportato molteplici contusioni, ma ulteriori controlli medici non hanno mostrato fratture. Il campione del mondo in carica volerà in Italia con la squadra stasera".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: