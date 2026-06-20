MotoGP, Ogura in pole a Brno. Bezzecchi 4°

Ai Ogura si prende la pole del GP di Cechia e lo fa con tanto di record della pista di Brno. Il giapponese dell'Aprilia precede Di Giannantonio e Bagnaia, seguono Bezzecchi, Marc Marquez e Moreira. Solo 10° Martin.
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Record della pista per il giapponese nelle qualifiche del GP di Cechia, seguono Di Giannantonio e Bagnaia. Solo 10° Martin
Ai Ogura si prende la pole del GP di Cechia e lo fa con tanto di record della pista di Brno. Il giapponese dell'Aprilia precede Di Giannantonio e Bagnaia, seguono Bezzecchi, Marc Marquez e Moreira. Solo 10° Martin.