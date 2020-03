MOTOGP MotoGP, Poggiali: "Difficilmente si ripartirà da Jerez, forse nemmeno dal Mugello"

Il due volte iridato Manuel Poggiali - nel 2001 in 125 e nel 2003 in 250 - ha parlato delle difficoltà del momento che coinvolgono anche il mondo dei motori e del motomondiale. L'ex pilota sammarinese, ora coach piloti per il Team Gresini Racing, ha spiegato come quest'ultimi cerchino di tenersi in forma in questa fase di "stop". "Bisogna tenersi in allenamento anche dal punto di vista mentale" - ha detto Poggiali - "per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. Ci si allena prevalentemente in palestra ma è anche importante rivedere le scorse gare per imparare dagli errori".

Sul "rischio" di ritrovarsi tante gare in pochi weekend: "E' una situazione difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico ma i piloti sono dei professionisti. In dei momenti straordinari come questo bisogna fare anche degli sforzi straordinari". Inoltre sulla ripresa del motomondiale, al momento in programma ad inizio maggio a Jerez de La Frontera, lo storico numero 54 risponde così: "Onestamente non credo, purtroppo non penso che saremo in grado di ripartire nemmeno dal Gran Premio d'Italia al Mugello".

