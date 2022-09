GP SAN MARINO MotoGP, pole di Miller su Bastianini e Bezzecchi Bagnaia, 2° in qualifica, è quinto dietro Viñales a causa della penalizzazione. Seguono Zarco e Marini, poi Quartararo e Aleix Espargaro. In Moto2 pole di Vietti, in Moto3 comanda Oncu.

MotoGP, pole di Miller su Bastianini e Bezzecchi.

Jack Miller conferma il buon andamento mattutino e si prende la pole del Gran Premio di San Marino, per una MotoGP che, come nelle libere di ieri, vede dominare la Ducati, con Bastianini e Bezzecchi (promosso dal Q1) a fargli compagnia in prima fila. E tra loro ci sarebbe stata pure la Rossa di Bagnaia, secondo solo al compagno di squadra ma retrocesso al 5° posto a causa della penalizzazione di ieri: scatterà in seconda fila, tra Viñales e Zarco. Prova in sordina per i primi due della classe, Quartararo e Aleix Espargaro, che fanno rispettivamente 8° e 9° e partiranno da una terza fila aperta da Marini, promosso dal Q1.

Per l'Italia il meglio arriva dalla Moto2, con Celestino Vietti, il migliore già nelle libere di ieri, in pole davanti agli spagnoli Arenas, Lopez e Canet. 5° e 6° posto per gli azzurri Arbolino e Dalla Porta, poi Aldeguer e i primi due della classe, Ogura e Fernandez, divisi da un punto in classifica e anche in griglia: sono 8° e 9° davanti a Pasini.

Le qualifiche di Misano però cominciano con la sorpresa Deniz Oncu. Il turco della KTM conquista la pole della Moto3 davanti a Holgado e Moreira, mentre Foggia, dominatore delle libere di ieri, è 7° e apre la terza fila con McPhee e Migno. Male il leader del Mondiale Garcia, addirittura 13°: un'opportunità di sorpasso in vetta per il suo primo inseguitore - e compagno di Gas Gas - Guevara, 5° e mediano della seconda fila tra Yamanaka e Tatay.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: