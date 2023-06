MotoGp, pole per Bagnaia in Germania

Quarta pole position stagionale per Francesco Bagnaia, in MotoGp, che anche nel Gran premio di Germania scatterà dalla prima piazza. Al Sachsenring il ducatista ha girato in 1.21.409, realizzando il miglior tempo davanti a Luca Marini e a Jack Miller. Quinto Marco Bezzecchi, settimo Marc Marquez, dopo le tre cadute registrate nel fine settimana e il dito medio mostrato alla propria Honda, quando ne ha rischiata un'altra, per i tanti problemi accusati dalla moto. Ancora in difficoltà Enea Bastianini, solo undicesimo, al termine di una sessione ricca di scivolate a causa della pioggia caduta in mattinata, prima che i piloti scendessero in pista. È andata invece a Jorge Martin la Sprint race corsa nel primo pomeriggio. Secondo Bagnaia, terzo Miller. Domani il Gran premio, con partenza alle 14.