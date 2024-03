Maverick Vinales ha conquistato la Sprint Race a Portimao. Il pilota dell'Aprilia ha approfittato dell'errore di Bagnaia quando era in testa, a 5 giri dalla fine. Sul podio anche Marc Marquez – al primo con la Ducati – e Jorge Martin per un terzetto tutto spagnolo. Sesta piazza per Enea Bastianini che, in mattinata, aveva fatto segnare la pole position.