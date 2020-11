MOTOGP MotoGP Portogallo: Oliveira vince in casa l'ultima gara

Sulla pista di Portimao il portoghese, Miguel Oliveira, si impone in solitaria nel Gp di casa davanti a Jack Miller e Franco Morbidelli. La Ducati ha ottenuto il titolo costruttori. Quarto posto per Pol Espargaro. Dodicesimo posto per Valentino Rossi, in sella per l'ultima volta alla Yamaha ufficiale.

