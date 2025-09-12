GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIRA DI RIMINI 2025 MotoGp Pre-Qualifiche: Marquez domina a Misano Iniziata la 16° prova del mondiale con le pre-qualifiche che mandano un segnale chiaro: Marc Marquez chiude al comando con un ottimo 1.30.480

Davanti agli occhi di Valentino Rossi, resiste solo il record della pista che appartiene a Pecco Bagnaia fatto segnare lo scorso anno in 1.30.031. Marc Marquez ci va molto vicino chiudendo davanti a tutti le pre-qualifiche in 1.30.480. Sono tutti lì i piloti italiani: Marco Bezzecchi 1.30.627 e Franco Morbidelli 1.30.673. Arriva un segnale forte da Pecco Bagnaia che dimostra di esserci, quarto in 1.30.710, davanti ad Alex Marquez. Completano la top ten: Mir, Marini, Martin, Acosta e Di Giannantonio. Tra gli esclusi che dovranno passare dal Q1 ci sono Quartararo, Aldeguer e Bastianini. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint Race,

Le pre-qualifiche della Moto2 sorridono all'Italia. La migliore prestazione è fatta segnare da Celestino Vietti con il crono di 1:34.650, nuovo record all-time del tracciato. L’italiano dopo il quarto posto nelle FP1, spera di recitare, a Misano, un ruolo da protagonista. Seconda posizione per il leader del Mondiale Manuel Gonzalez che si ferma a soli 97 millesimi dal tempo del centauro azzurro. Accede al Q2 anche Daniel Holgado che paga 205 millesimi dalla testa.

Per quanto riguarda la Moto3 Parte bene il Team Leopard. Almansa e Fernadez davanti a tutti nella prequalifica di Misano. Lo spagnolo è il più veloce in questo turno, rifilando mezzo secondo al compagno di squadra. Quindi Kelso e Perrone, quinto il leader del mondiale Rueda, sempre in controllo a inizio week end. Il migliore degli italiani Guido Pini (11°), che va diretto in Q2 insieme a Foggia (13°) .Fuori dai quindici Luca Lunetta, 15° per 54 millesimi, rientrato alle corse in Spagna, dopo quasi tre mesi di convalescenza per l'infortunio in Olanda.



