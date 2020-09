MotoGP: prima pole Morbidelli davanti a Quartararo e Valentino Rossi Pole italiane anche in moto2 e moto3 con Luca Marini e Tony Arbolino.

Prima fila tutta Yahama per il GP di Catalogna. Franco Morbidelli centra la prima pole position in MotoGP. Al fianco del pilota romano ci saranno Quartararo e Valentino Rossi, che proprio oggi ha annunciato la firma con la Petronas. In Moto2 pole per Luca Marini, in moto3 per Tony Arbolino.



