GP DI SAN MARINO MotoGP, Quartararo comanda le prime libere di Misano Il capoclassifica precede Miller e Pirro, poi le Aprilia e le Ducati di Bagnaia e Bastianini. In Moto2 e Moto3 comanda l'Italia con Vietti e Foggia.

MotoGP, Quartararo comanda le prime libere di Misano.

Comincia nel segno di Fabio Quartararo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il capoclassifica chiude in testa le prime libere della MotoGP davanti alle Ducati di Miller e del sorprendente Pirro, presente con una wild card. Seguono le Aprilia di Aleix Espargarò e Viñales e le altre due Ducati di Bagnaia e Bastianini. 13° Dovizioso.

Sventola il tricolore nelle altre due categorie. In particolare in Moto2 dove a comandare sono Vietti e la wild card Pasini: dietro di loro Dixon, Canet e i due contendenti al titolo, Fernandez e Ogura. In Moto3 il miglior tempo è di Foggia: il laziale, terzo nella generale, guida su Sasaki e su Guevara, attualmente primo inseguitore di un Garcia in ritardo e solamente 17°.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: