MotoGP: Quartararo comanda le prime libere di Valencia, Bagnaia 17°

È cominciato il weekend del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale. Nelle prove mattutine della MotoGP, Fabio Quartararo comanda davanti a Marc Marquez e Brad Binder, mentre Pecco Bagnaia è soltanto 17°. Uno scenario del genere consegnerebbe il titolo iridato al francese, che visto il -23 in classifica deve vincere e sperare che il ducatista non arrivi nei primi 14, se vuole confermarsi campione. Sfida ancora aperta anche in Moto2, dove Augusto Fernandez ha 9,5 punti in più di Ai Ogura, mentre in Moto3 Izan Guevara si è già assicurato il titolo.