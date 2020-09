MotoGP: Quartararo vince e va in testa al mondiale In moto2 successo per Luca Marini, in moto3 per Darryn Binder.

MotoGP: Quartararo vince e va in testa al mondiale.

Fabio Quartararo vince il GP della Catalogna davanti Joan Mir e Alex Rins. Quarto posto per Franco Morbidelli. Cade Valentino Rossi. In testa al mondiale si porta il pilota della Petronas con 8 punti di vantaggio su Mir.

In Moto2 successo per Luca Marini, che precede Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio. Marini consolida il primato in testa alla classifica mondiale con 20 punti di vantaggio su Enea Bastianini.

In moto3 successo per il sudafricano del team CIP Green Power Darryn Binder che precede Tony Arbolino e Dennis Foggia. Il giapponese Ogura si porta al primo posto della classifica con 122 punti davanti a Arenas.

I più letti della settimana: