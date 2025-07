MotoGp Repubblica Ceca: Marquez vince lo sprint

Altro successo per Marc Marquez: lo spagnolo della Ducati, dominatore assoluto del Mondiale Motogp, ha vinto la Sprint del Gp di Repubblica Ceca, a Brno, precedendo Pedro Acosta (Ktm) ed Enea Bastianini (Ktm). Solo settimo posto per Pecco Bagnaia, su Ducati, partito in pole. Da sottolineare che la Ducati di Marquez è stata sotto investigazione per non aver rispettato i parametri minimi di temperatura e pressione degli pneumatici, ma dopo una breve indagine i commissari hanno confermato il successo dello spagnolo.