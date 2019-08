MotoGp: Rins beffa Marquez sul traguardo, 4° Rossi

Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp beffando proprio sul traguardo il campione del mondo Marc Marquez, secondo. Sul podio anche Maverick Vinales. Quarto Valentino Rossi. Nelle fasi iniziali della corsa brutto incidente con protagonisti Quartararo e Dovizioso: nello scontro la Ducati dell'Italiano ha preso fuoco. Dovizioso dopo una piccola perdita di memoria, sta bene, ma per precauzione è stato portato in ospedale per accertamenti.