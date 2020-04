MotoGP: rinviato il GP d'Italia Salta la gara del Mugello, posticipata anche il GP di Catalogna.

MotoGP: rinviato il GP d'Italia.

Si allunga la lista dei GP di motomondiali rinviati. Posticipati anche il GP d'Italia in programma il 31 maggio e il GP di Catalogna del 7 giugno. A questo punto la prima data utile per l'eventuale partenza della stagione di MotoGP è quella del 21 giugno, quando è in programma il GP di Germania al Sachsenring.

I più letti della settimana: