MOTOGP MotoGP: rinviato il GP di Francia

MotoGP: rinviato il GP di Francia.

Il motomondiale non correrà nemmeno il Gran Premio di Francia. La FIM e la Dorna hanno deciso di rinviare la gara di Le Mans che si sarebbe dovuta svolgere dal 15 al 17 maggio a causa della pandemia di Coronavirus.

"Dato che la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, non è possibile confermare nuove date per il GP di Francia e quello di Spagna - recentemente posticipato - fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile" - si legge nel comunicato della MotoGP.



