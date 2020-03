MotoGP: rinviato il GP di Spagna

Posticipato anche il GP di Spagna in programma a Jerez dal 1 al 3 maggio. Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, una nuova data per il GP di Spagna non può essere confermata fino a quando non ci saranno più certezze. Di conseguenza è stato rinviato anche il primo appuntamento stagionale con il campionato MotoE, in programma sempre a Jerez. Salta anche la seconda sessione di test pre-stagione della MotoE in programma sempre a Jerez dall'8 al 10 aprile.