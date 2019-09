MotoGP, Sanchini: "Quartararo in futuro lotterà con Marquez. Rossi può continuare per 3 anni, Lorenzo sembra alla fine"

Mauro Sanchini

Alla presentazione del Gran Premio di San Marino c'era anche il commentatore di Sky Sport MotoGP Mauro Sanchini, che ha detto la sua sulla MotoGP che verrà. A cominciare da Fabio Quartararo, rivelazione della stagione e migliore in pista nella due giorni di test a Misano: "Penso possa essere un elemento importante per il futuro. Già in Moto3 era arrivato come fenomeno, tanto che per farlo correre già a 15 anni cambiarono le regole. In base a quello che ha dimostrato finora credo potrà essere un valido contendente per Marquez".

Un pensiero anche per Rossi, il cui contratto scade nel 2020, e per Lorenzo, in piena parabola discendente: "Le ultime due gare ci hanno fatto vedere un Valentino veloce, in Inghilterra tutti, compreso lui, si aspettavano di vederlo sul podio. È ancora in grado di competere per la vittoria e nei test di Misano è andato veloce, è in grande forma sia psicologicamente che fisicamente. Se dovesse mantenere queste prestazioni credo che potrebbe andare avanti altri due anni, dopo la fine del contratto. Lorenzo l'ho visto molto male in Inghilterra, fisicamente è davvero provato e il feeling con la moto è pesante. Non so come possa finire questa stagione: spero che la Honda riesca a trovare una soluzione perché vedendolo correre in questa situazione non credo abbia vita lunga come pilota. Non ce l'ha nelle mani, si vede che ha paura. Se la Honda riesce a dargli una moto che gli piace può vincere gare per anni ancora, se dovesse continuare con questa la vedo dura".