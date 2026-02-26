MotoGp, si parte: Marquez cerca il 10° titolo, l'Aprilia insegue da vicino

Prima la Ducati, poi l'Aprilia. Non è un ordine di partenza, ma quello in cui le due case italiane hanno dominato gli altrettanti giorni di test della MotoGp in Thailandia, gli ultimi prima del via alla stagione, in programma nel weekend. Se il primo è stato un monologo delle Desmosedici, il secondo ha visto una gran risposta delle Rs-Gp, con Bezzecchi autore del nuovo miglior tempo del circuito, seppur ufficioso.

Due giornate sufficienti a capire che la crescita dell'Aprilia vista nella seconda metà del 2025 non fosse frutto del caso e che quest'anno la Ducati dovrà sudarsi il Mondiale. O almeno, così pare. Il 2026 potrebbe essere nuovamente e forse ancor di più l'anno di Marc Marquez, a un titolo dalla doppia cifra, cosa che nella storia è riuscita solo a Giacomo Agostini, arrivato a 15. Occhio, però, alla crescita di suo fratello Alex, vera sorpresa dello scorso anno e, sulla carta, potenziale rivale per il Mondiale, in sella alla Desmosedici Gp26.

E poi? Poi c'è un Bezzecchi carico a pallettoni, pronto a dare battaglia sin dalla prima curva, a cui serviranno precisione, ogni goccia di talento in corpo e tanta determinazione. Ma, del resto, perché non sognare? Con lui sull'Aprilia ci sarà Jorge Martin, finalmente tornato in pista dopo il buio di un 2025 ricco di infortuni e rientrato con un incoraggiante ottavo tempo nei test.

La nuvoletta di punti interrogativi che circondava Bagnaia lo scorso anno è diventata grande quanto una nube temporalesca: per il bicampione del mondo è ormai certo l'addio alla Ducati a dicembre, pare con destinazione Aprilia, ma prima ci sarà un ultimo anno sulla rossa. Sarà una stagione da separato in casa o si tenterà comunque l'assalto al titolo? Difficile ipotizzarlo, se Ducati deciderà ancora di modellare la Desmosedici sullo stile di guida di Marquez, ma sarà l'asfalto a dare i propri verdetti.

Infine, tutti si aspettano la consacrazione di Pedro Acosta su Ktm, mentre la Vr46 cercherà continuità di risultati. Più staccate la Yamaha, che si affiderà a Dovizioso come collaudatore e superconsulente, per tornare competitiva, e la Honda.

Sono 22 le prove in calendario, con partenza in Thailandia e chiusura a Valencia, il 22 novembre. Il 31 maggio toccherà al Mugello, il 13 settembre a Misano. Da domenica sarà la pista a parlare, per decidere chi vincerà il Mondiale 2026, l'ultimo dell'era 1000 cc di cilindrata, prima della rivoluzione del regolamento.







