MotoGP, Silverstone: Alex Marquez trionfa davanti a Marc

E' Alex Marquez a interrompere la striscia di vittorie consecutive (6) del fratello Marc nelle Sprint. Il pilota del Team Gresini si impone a Silverstone accorciando il distacco nella generale: ora i punti di distacco tra i due sono 19. Sul gradino più basso del podio la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio davanti all'Aprilia di Bezzecchi. In difficoltà Pecco Bagnaia, solo 6°, e Fabio Quartararo che – scattato dalla pole position – non va oltre la settima piazza, complici le difficoltà in gara della sua Yamaha.