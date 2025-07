MOTOMONDIALE MotoGP: solo Marc Marquez, quinta vittoria di fila Record per un pilota della Ducati e nuovo trionfo. Mondiale sempre più vicino.

Sempre e solo Marc Marquez, lo spagnolo diventa il primo pilota della Ducati a vincere cinque Gran Premio di fila, conquistando la vittoria in Repubblica Ceca davanti a Bezzecchi. Marquez vola nel mondiale con 381 punti in classifica, 120 in più sul fratello Alex, ritirato dopo una caduta. Acosta difende la terza posizione sul tentativo di recupero di Bagnaia. Settimo Martin al rientro. Prossimo appuntamento con il mondiale in Austria il 17 agosto.

