MotoGp: test Sepang, Bastianini e la Ducati da record

Ancora una Ducati davanti a tutti nel secondo giorno dei test MotoGP a Sepang. Ieri era stata quella 'clienti' di Jorge Martin in 1'57"951. Oggi è toccato ad Enea Bastianini con la Desmosedici factory stampare il miglior tempo: 1'57"134, realizzato con carena e scarico nuovi. Un crono record perché di oltre tre decimi più basso di quello che aveva portato in pole Francesco Bagnaia lo scorso anno in Malesia. Bastianini ha preceduto di 139 millesimi Martin (Pramac) e di 193 Brad Binder (KTM). Completano la top 5 l'Aprilia di Aleix Espargaro e Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, che ha girato con serbatoio pieno.

