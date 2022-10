MotoGP Thailandia: pole a Bezzecchi, Bagnaia terzo al via

Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole della classe MotoGP e domani partirà davanti a tutti nel GP della Thailandia. Secondo tempo per lo spagnolo Jorge Martin. Francesco Bagnaia chiude la prima fila, tutta Ducati. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, apre la seconda fila. Per Bezzecchi (Ducati-VR46), 23 anni, è la prima pole nella classe regina, ottenuta con il record del circuito di Buriram in qualifica (1'29"671). Quartararo, quarto in griglia con la sua Yamaha, partirà al centro di una squadriglia composta da ben sei Ducati, con Johann Zarco, Enea Bastianini e Jack Miller alle spalle. Ottavo posto al via per la Honda di Marc Marquez.