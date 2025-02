MotoGP: ultimi test Sepang, Alex Marquez il più veloce davanti Bagnaia

Con il tempo di 1'56"493 Alex Marquez é stato il più veloce nella terza e conclusiva giornata dei test MotoGP in Malesia. Il pilota del team Gresini ha messo la sua Ducati clienti davanti a quella ufficiale di Francesco Bagnaia, attardato di appena 7 millesimi. A 224 millesimi Fabio Quartararo, terzo con la sua Yamaha. Quarto tempo per Franco Morbidelli, quinto per Marc Marquez, entrambi su Ducati. Jorge Martín, che ha riportato una frattura alla mano destra e fratture al piede sinistro nella prima giornata di test, sarà operato oggi presso la Clinica Quirón Dexeus a Barcellona. Lo rende noto Aprilia Racing, che ha continuato lo sviluppo della RS-GP25 con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, quest'ultimo in sostituzione dello spagnolo.

Ora la classe regina si sposta a Bangkok per il lancio della stagione 2025, previsto domenica. Il 12 e 13 febbraio tornerà in pista per altri due giorni di test pre-Mondiale sul circuito di Buriram, in Thailandia.