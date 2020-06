MotoGP: una doppia gara a Misano in un calendario "europeo" Tutte in Europa le gare previsti dal calendario, dove spicca il doppio appuntamento con il GP di San Marino e Riviera di Rimini (13 settembre) e GP Emilia Romagna e Riviera di Rimini (20 settembre).

Il Covid-19 ridisegna il programma del motomondiale 2020 con 13 gare in programma su cinque nazioni. Più che un mondiale, è un Europeo, con tutte le tappe in programma nel Vecchio Continente. Esigenza imposta dalla pandemia per garantire, intanto delle certezze a tutto il movimento. La stagione 2020 non andrà dunque perduta, per farlo era necessario garantire un minimo di gare. Per questo saranno ben 7 i Gran Premi in Spagna, due in Austria e due a Misano. Uno a testa invece per Repubblica Ceca e Francia. Un calendario che potrà allungarsi con le prove extra Europa. E' fiduciosa la Dorna, lo è Carmelo Ezpeleta. Le gare di Stati Uniti, Argentina, Thailandia e Malesia saranno confermate entro il 31 luglio. Il programma completo può prevedere fino a un massimo di 17 gare, per concludersi non oltre il 13 dicembre. Gettate dunque le condizioni per una ripresa più o meno normale, in una stagione incredibile, si parte a Jerez il 19 luglio, si chiude, almeno per il momento, a Valencia il 15 novembre. La Spagna ospiterà 7 Gran Premi: Jerez, Aragon e Valencia con doppi appuntamenti consecutivi, nel mezzo ci sarà Barcellona. Dalla Spagna si volerà in Repubblica Ceca ad agosto, per poi trasferirsi in Austria per la doppia gara sul circuito di Spielberg. Settembre tra San Marino e Romagna con il GP confermato il 13 al Marco Simoncelli World Circuit, che ospiterà la settimana successiva il primo Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Con la Catalonia si chiude settembre. Le Mans per la Francia l'11 ottobre e quindi il finale in Spagna tra Aragon e Valencia. Sperando di poter ancora di più allungare il programma in caso di miglioramento generale delle condizioni. Resterà una stagione inusuale con le doppie gare, ma che renderanno unico l'appuntamento di Misano per tifosi e appassionati. Proprio questo è uno degli argomenti sui quali sta lavorando l'organizzazione, cercare di riportare più tifosi possibili in circuito, come ricordato dal managing director di Misano World Circuit, Andrea Albani.



I più letti della settimana: