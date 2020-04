MotoGP Virtual Race: Bagnaia trionfa, 7° Valentino Rossi

Se il mondiale di MotoGP si giocasse ai videogiochi, più di qualche appassionato metterebbe un euro sulla vittoria di Pecco Bagnaia. Al Mugello il pilota della Ducati Pramac aveva flirtato con il successo mentre nel secondo Gran Premio virtuale della stagione in Austria non c'è stata storia. Pole position e primo posto nella gara corsa dai campioni del motomondiale direttamente dal divano di casa, in attesa di tornare a darsi battaglia in pista. Bagnaia si è reso protagonista di un bellissimo testa a testa con Maverick Viñales, l'unico a tenere il passo del numero 42. Sorpassi e controsorpassi da brividi che alla fine sono costati il secondo posto al pilota Yamaha.

C'era grande attesa per il compagno di squadra dello spagnolo, Valentino Rossi, al debutto con il joypad. Il 9 volte campione del mondo è solo settimo dopo un gran duello con l'altro italiano Danilo Petrucci risoltosi solo all'ultima curva del Red Bull Ring. A chiudere il podio Alex Marquez, autentico dominatore del primo GP virtuale. Per lui la soddisfazione di battere ancora una volta il fratello Marc, quarto. A sorpresa è quinto Quartararo: il Diablo parte male con una serie di cadute, poi ricuce il distacco dai primi e rimonta. Ancora una volta, però, è lo spettacolo ad averla fatta da padrone con tante persone collegate. Per il momento, piloti e fan si divertono così aspettando tempi migliori.