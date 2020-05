Motomondiale: domenica gara virtuale a Misano con Rossi e Marquez

Nel weekend un'altra grande vetrina per il Misano world circuit 'Marco Simoncelli'. Domenica tocchera' infatti a 'Virtual race 4', con 11 piloti della MotoGp e nove della MotoE impegnati in due gare separate sul circuito in provincia di Rimini. A lottare nella classe regina ci saranno il campione del mondo in carica Marc Marquez, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, il vincitore dell'ultima gara virtuale Maverick Vinales e i trionfatori delle due tappe precedenti, Alex Marquez e Francesco Bagnaia. Per quanto riguarda la MotoE, saranno al via il campione del mondo in carica Matteo Ferrari e un altro pilota di casa al Misano world circuit, Mattia Casadei. I momenti salienti delle qualifiche verranno mostrati prima delle gare, e i fan potranno guardare l'intero spettacolo dalle 15 su motogp.com e esport.motogp.com, oltre che "sulle emittenti televisive selezionate e su piattaforme di social media, tra cui YouTube (tramite i canali 'eSport MotoGp' e 'MotoGp'), MotoGp eSport Twitter, Instagram e Facebook (tramite le pagine 'eSport MotoGp' e 'MotoGp'). Le piattaforme televisive che rilanceranno le gare saranno Sky Italia, Canal+ in Francia, Dazn in Spagna e Italia, Bt Sport nel Regno unito, ServusTv in Austria e Germania, Fox Asia, Fox Australia, Viasat in Svezia, Nbc negli Stati uniti, Fox Brasile ed Espn in America Latina, Motorsport Tv Russia, Eurosport India, Ten e SuperSport in tutta l'Africa. Infine, la copertura di 'Virtual race 4' avra' un Instagram live, con il vincitore di MotoGp che si unira' su Instagram alle 16.30 e il vincitore di MotoE alle 17. (Dire)



