Secondo GP della stagione ancora in Qatar. Sul circuito di Losail per il GP di Doha, in moto2 miglior tempo per Sam Lowes davanti a Gardner e all'italiano Bezzecchi, mentre in moto3 Masia è il più veloce davanti a Garcia, che a causa della penalizzazione lascia la prima fila ad Alcoba e Rodrigo. Migno, quinto , è il primo degli italiani.