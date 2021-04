Motomondiale: moto2 pole per Sam Lowes, in moto3 Masia

Motomondiale: moto2 pole per Sam Lowes, in moto3 Masia.

Secondo GP della stagione ancora in Qatar. Sul circuito di Losail per il GP di Doha, in moto2 miglior tempo per Sam Lowes davanti a Gardner e all'italiano Bezzecchi, mentre in moto3 Masia è il più veloce davanti a Garcia, che a causa della penalizzazione lascia la prima fila ad Alcoba e Rodrigo. Migno, quinto , è il primo degli italiani.

