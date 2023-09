CALENDARIO Motomondiale: nel 2024 la prima volta del Kazakistan, 8 settembre Gp San Marino

La gara di metà giugno sul Sokol International Racetrack, in Kazakistan, è la novità nel calendario provvisorio del mondiale MotoGP 2024. Una stagione da record in 22 appuntamenti ospitati da 18 nazioni. Il primo nella notturna del Qatar (10 marzo), l'ultimo a Valencia (17 novembre). Il 2 giugno il GP d'Italia al Mugello, l'8 settembre a San Marino. Il Kazakistan diventa la 75ma sede di una corsa della classe regina. Un numero che ricorre, perché l'anno prossimo sarà anche l'occasione per festeggiare il 75mo anniversario dei GP di motociclismo.

Con un'attenzione particolare alla transizione verso un carburante sostenibile al 100%: dal 2024 dovrà essere composto per almeno il 40% da fonti non fossili, per poi salire al 100% entro il 2027.

Questo il calendario provvisorio del 2024: - 10 marzo: Qatar (Lusail International Circuit) - 24 marzo: Portogallo (Autodromo do Algarve) - 7 aprile: Argentina (Termas de Rio Hondo) - 14 aprile: America (Circuit of The Americas) - 28 aprile: Spagna (Jerez-Angel Nieto) - 12 maggio: Francia (Le Mans) - 26 maggio: Catalogna (Circuit de Barcelona) - 2 giugno: Italia (Autodromo del Mugello) - 16 giugno: Kazakhstan (Sokol Racetrack) - 30 giugno: Olanda (TT Circuit Assen) - 7 luglio: Germania (Sachsenring) - 4 agosto: Gran Bretagna (Silverstone) - 18 agosto: Austria (Red Bull Ring-Spielberg) - 1 settembre: Aragon (MotorLand) - 8 settembre: San Marino e della Riviera di Rimini (Misano World Circuit Marco Simoncelli) - 22 settembre: India (Buddh International Circuit) - 29 settembre: Indonesia (Pertamina Mandalika) - 6 ottobre: Giappone (Mobility Resort Motegi) - 20 ottobre: Australia (Phillip Island) - 27 ottobre: Thailandia (Chang Circuit) - 3 novembre: Malesia (Sepang) - 17 novembre: Valencia (Ricardo Tormo Circuit)

