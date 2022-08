Motomondiale: si accende la settimana del Gp San Marino con udienza a Palazzo

Tanti eventi legati al Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini anche il Moto Tour of Races. Una ventina di piloti appartamenti alla FIM sono stati ricevuti a Palazzo Pubblico in udienza privata dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato allo sport Teodoro Lonfernini. Accompagnati dal Presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica Paolo Michelotti anche piloti come Enea Bastianini, Nicolò Bulega e i sammarinesi Luca Bernardi e Alex De Angelis.

Sentiamo Enea Bastianini e Luca Bernardi