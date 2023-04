MotoRally, Campionato Italiano: Thomas Marini parte alla grande

Grande prestazione per Thomas Marini nella prima e seconda prova del campionato Italiano Motorally. A Riotorto, in provincia di Grosseto, il pilota sammarinese vince il primo round conquistato un primo, un secondo e un terzo posto nelle tre prove speciali in programma. Nel secondo round Marini, costretto ad aprire il percorso, termina 6° nella prima speciale ma recupera nelle altre due risalendo fino alla 2^ posizione generale. Una vittoria e un podio per il biancazzurro, in sella alla sua Bimota BX450.