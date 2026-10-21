Motorally, Thomas Marini: "Ottima prima annata con l'Aprilia"

Thomas Marini non perde tempo. Alla prima partecipazione al Campionato europeo tout terrain Rally cup, nonché al primo anno in sella all'Aprilia Tuareg Racing, il sammarinese è subito diventato campione. Tre prove (sarebbero dovute essere quattro, ma l'ultima è saltata per motivi organizzativi), con una vittoria e tanta continuità gli hanno portato in dote un titolo che ha visto un crescendo sia suo, sia della moto, durante la stagione. Un 2026 che commenta così: "Abbiamo vinto il Campionato europeo sia assoluto, sia di classe, quindi direi un'ottima annata. E poi con la moto nuova, l'Aprilia, su cui sto correndo da marzo, direi che meglio di così non potesse andare. Sono veramente contentissimo, perché la moto è risultata molto competitiva: nonostante sia una bicilindrica contro le specialistiche, quindi monocilindriche, abbiamo dimostrato che siamo lì davanti e quindi siamo veramente competitivi. Questo vuol dire che il team sta facendo un grandissimo lavoro".

Come ti sei trovato a gareggiare nella nuova competizione?

"Bene. Sono state delle belle gare, impegnative, tutte lunghe una settimana, tappe difficili e con speciali anche da più di sei ore. Però mi sono trovato sempre molto a mio agio, quindi ci siamo divertiti".

E poi, a suggellare il tutto, è arrivata anche quella vittoria in Romania che ha sancito il tuo sorpasso in classifica generale e ti ha accompagnato fino al titolo...

"Sì, la Romania è stata un po' particolare, nel senso che c'è stato anche l'infortunio del mio compagno di squadra, però in gara era andata per me molto bene, perché sono riuscito a rimanere in testa sin dal primo giorno. Poi lì, che è stata l'ultima gara della stagione, avevo sempre più feeling con la moto, quindi adesso siamo arrivati a un ottimo livello. Bisogna continuare così e non abbassare la guardia, perché gli avversari sono forti".

Adesso si va in Marocco, in preparazione all'Africa Ecorace, che l'anno scorso era partita bene. Magari quest'anno speri di proseguirla meglio...

"Sì, l'anno scorso era partita molto bene, ero riuscito a vincere la prima tappa e mi trovavo in testa alla classifica assoluta, poi purtroppo una rottura della moto mi ha tagliato fuori dalla competizione. A fine settimana partiremo per il Marocco, abbiamo una gara che si chiama Addax Rally, che ci servirà per mettere un po' a punto la moto con cui parteciperemo all'Africa Ecorace. Faremo dei test e proveremo un po' nel deserto, perché è completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati qua. Quindi ci sarà da lavorare, ma anche da divertirsi".







