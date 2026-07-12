Motori: 10 anni di Giulia tra San Marino e San Leo

“La Meccanica delle Emozioni” è il raduno organizzato da Alfa Romeo Romagna per celebrare il decimo anniversario della Giulia, uno dei modelli simbolo della casa del Biscione. L’evento ha riunito appassionati e proprietari di Alfa Romeo Giulia per una giornata all’insegna della passione automobilistica, della convivialità e della valorizzazione del territorio tra San Marino e San Leo. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore.







