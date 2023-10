CIV PREMOTO3 Motori, CIV Premoto3: Gabriel Tesini domina a Imola Pole position e vittoria di gara 1 e gara2 per il sammarinese nell'ultima prova della stagione.

Va in archivio il Campionato Italiano Velocità classe Premoto3 con un grande week-end a Imola per il sammarinese Gabriel Tesini. Il pilota biancoazzurro ha dominato l'intera prova centrando pole position e doppio successo in gara. Risultati che hanno permesso a Gabriel Tesini di conquistare il secondo posto della classifica generale.

