Motori e sostenibilità: Poggiali e Foti raccontano l'ascesa di Ducati in questo campo “Una Guida per il Futuro: mobilità sostenibile tra sport, economia e passione” così la Banca di San Marino ha presentato una serata tra sostenibilità e sport. Presenti per Ducati il coach piloti Manuel Poggiali e il team manager SBK e MotoE Serafino Foti.

Da anni i temi della sostenibilità e della mobilità elettrica sono in grande ascesa. Anche legati al mondo dello sport, per questo Banca di San Marino ha deciso di invitare ospiti illustri per affrontarli. In particolar modo affidandosi a Ducati, da sempre pioniere in questo campo. E così a Villa Manzoni erano presenti Manuel Poggiali – coach piloti in MotoGP per il team ufficiale e per Gresini – e Serafino Foti, Team Manager di Aruba Racing in Superbike e di Aruba Cloud in MotoE. Diversi spunti nell'ambito della serata “Una Guida per il Futuro: mobilità sostenibile tra sport, economia e passione”.

In esposizione, poi, la splendida Panigale V4 R di Nicolò Bulega con la quale il 25enne di Montecchio Emilia si è laureato vice-campione del mondo in SBK, da rookie.

Nel servizio le interviste a Manuel Poggiali e Serafino Foti

